„Eure Zukunft hat Vorrang“

„Fridays for Future“ – die Bewegung zieht immer größere Kreise. Unterstützt werden die Schüler und Studenten längst auch von älteren Mitbürgern. Im Konradhaus in St. Mauritz zum Beispiel, wo sich bei „Unser Treff in Konrad“ regelmäßig Senioren einfinden. Die haben jetzt ein Schreiben an die Jugend verfasst und mit ihren Unterschriften versehen, um ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen.

„Die sollen die Politiker mal aufrütteln. Und zwar während der Schulzeit, sonst werden sie ja doch nicht wahrgenommen“, sagt etwa die 92-jährige Waltraud Sundermann. „In den vergangenen Jahren hatte ich immer das Gefühl, die drei Generationen leben aneinander vorbei, aber ihr habt es geschafft, dass wir jetzt miteinander etwas tun können“, richtete sich Albert Konermann, ebenfalls regelmäßiger Besucher des Treffs, direkt an Schülerin Sophia Kegel (15) und Student Nikolaus Ehbrecht (23), die als Vertreter der Bewegung das Schreiben in Empfang nahmen.

Kritische Nachfragen

„Für die grundlegenden Veränderungen, die wir möchten, brauchen wir eine breite Unterstützung in der Bevölkerung“, zeigte sich Ehbrecht äußerst angetan von dem Zuspruch. Gerade weil es „aus dem konservativen Spektrum auch viel Kritik gibt“, so der Student. Dort werde immer wieder auf den möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen verwiesen. „Aber wenn wir jetzt nicht das Klima schützen, ist es vielleicht in 20 Jahren zu spät dafür. Spätestens dann hat das auch negative Auswirkungen auf die Arbeitsplätze“, denkt Ehbrecht weiter.

Ungefiltert nehmen die Senioren das Treiben der jungen Leute derweil nicht wahr. Im Gegenteil, im gemeinsamen Gespräch gab es auch kritische Nachfragen an die Vertreter der Jugend. Grundsätzlich aber stehen die Senioren vom Konradhaus geschlossen hinter den Jugendlichen. „Die Streiks werden als Schwänzerei verunglimpft, aber die Erde, unser gemeinsames Haus und eure Zukunft, haben Vorrang“, zitierte der mit 95 Jahren älteste Unterzeichner Friedhelm Wacker aus dem Schreiben und fuhr dann fort, dass es die vielleicht wichtigste Aufgabe der jungen Generation sei, dafür zu kämpfen, was von „Politikern, aber auch von vielen von uns versäumt wurde. Ihr erfüllt diese Aufgabe mit Bravour.“