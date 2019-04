Zwischen Montag- und Dienstagabend (1./2. April) brachen Unbekannte ein Kellerschloss auf und verschafften sich so Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses an der Soester Straße. Die Unbekannten entwendeten nach Angaben der Polizei sechs Getränkekisten. Unter diesen Kisten waren vier Mineralwasserkisten eine Kiste Mischbier und eine Kiste alkoholfreies Bier.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. April) brachen Unbekannte in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Breul ein. Sie hebelten eine Tür und drei Kellerverschläge auf um anschließend drei Leergutkisten eines Mineralwassers zu entwenden.