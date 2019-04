13 Aufführungen an fünf Theatertagen sollen Kindern die Welt des Theaters näherbringen. „Dabei wird weitgehend oder sogar ganz auf die Sprache verzichtet“, erzählt Frauke Schnell, die Leiterin des städtischen Kulturamtes, bei der Programmvorstellung. „Mit allen Sinnen können die jungen Theatergäste fühlen, hören, schauen und erleben.“

Die Veranstaltung ist „in Nordrhein-Westfalen einzigartig“, versprechen die Veranstalter, die auch das Münsterland mit einbeziehen. Spielort ist nicht nur das Theater in der Meerwiese. „Wir freuen uns, mit Neuenkirchen und Emsdetten auch zwei Aufführungsstätten in der Region zu haben“, sagt Georg Veit, Kulturdezernent der Bezirksregierung Münster. In Neuenkirchen sind die Aufführungen in der Villa Hecking, in Emsdetten in Stroetmanns Fa-brik.

Das Festival wird sogar mit einer Premiere eröffnet: Das Theater Pinkopallino zeigt am 15. Mai das Stück „Im Wald“. In dem Tanzstück soll die Welt der Natur entdeckt werden. Eine Gruppe aus Italien, das Teatro all’improvviso, inszeniert am 16. Mai das Entstehen eines Wesens. „Dazu“, so Haak, die künstlerische Leiterin des Festivals, „wird ein Maler hinter einer Glaswand die Geschichte aufmalen, während eine Vibrafonistin dies musikalisch begleitet.“

Am 17. Mai zeigt das Danstheater Rauher Engel (Rotterdam) das Stück „Shaap Zacht“, bei dem die Kinder interaktiv eingebunden werden. Die Aufführungen findet nur in Neuenkirchen statt. In Münster wird Alfred Zinola mit „Primo“ ein besonderes Stück aufführen: „Zwei Tänzer steigen in ein riesengroßes Bassin und erzählen unter und über Wasser eine Geschichte. Im Becken sind Fenster, sodass die Kinder hineinblicken können“, malt Haak aus.

Am 18. Mai zeigt die Compagnie „BonteHond“ (Almere/NL) das Stück „Aaipet“, was übersetzt „Kuscheltier“ heißt, aber auch auf jene Tablets verweist, die die beiden Künstler an ihren Händen tragen werden. „Irgendwann gehorchen die iPads nicht mehr, was sehr lustig ist. So thematisieren wir auch die neuen Medien“, sagt Haak. Und die Kollegen aus Amsterdam laden in „MaPPaMoNDO“ zu einer imaginären Reise um die Erde ein. Mit Sand, Erde und Musik kreieren sie eine Welt voller Geräusche und Farben.

Am 19. Mai wird noch mal ein üppiges Programm aufgefahren. „Aaipet“ wird in Emsdetten aufgeführt, in Münster lädt „Dadodans“ aus den Niederlanden zu einer Tanzreise rund um die Welt. Das Junge Theater Münster zeigt „Ein König zu viel“, bei dem zwei Könige auf einer Insel stranden.

Workshops und Vorträge runden das Festivalprogramm ab. Für den Austausch zum aktuellen Thema „Kleinkinder und Medien“ sorgt ein Eltern-Café.