Bürgermeister Markus Lewe ließ es sich bei der Mahnwache der münsterischen "Fridays for Future"-Bewegung vor der Ratssitzung am Mittwochabend nicht nehmen, persönlich die Schüler für ihr Engagement zu loben. Dem schlossen sich wenig später im Rat nahezu alle Fraktionen an.

Lediglich Jörg Berens (FDP) mahnte die Schüler, dass die Proteste während der Schulzeit kein Dauerzustand sein dürften. AfD-Sprecher Martin Schiller griff derweil die schwedische Aktivistin Greta Thunberg an und schloss mit den Worten: "Wir lehnen eure Vorgehensweise ab."