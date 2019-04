In Metropolen wie London, Madrid oder San Francisco bestimmen sie bereits das Straßenbild: Elek­tro-Tretroller, die in Deutschland bislang verboten sind. Noch. Nach langer Diskussion und dem jüngsten Beschluss des Bundeskabinetts rückt die Zulassung auch hierzulande in greifbare Nähe. Und in Münster stehen Fahrradhändler bereits in den Startlöchern.