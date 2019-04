Prahl und Liefers drehen auf dem Domplatz

Von Montag bis Mittwoch (8. bis 10. April) ist das Filmteam vor allem auf dem Domplatz anzutreffen. Auch während des regulären Marktbetriebs am Mittwoch sollen einige Szenen gedreht werden. Mit größeren Einschränkungen müssen Passanten und Verkehrsteilnehmer nicht rechnen: „Straßensperren gibt es grundsätzlich nicht“, sagt Sebastian Schulz, beim städtischen Ordnungsamt zuständig für Großveranstaltungen und Baustellensicherungen. Es könne aber zu sogenannten Intervallsperrungen kommen, „dass Fußgänger kurzfristig gebeten werden, mal stehen zu bleiben“.

Am Donnerstag (11. April) sei das Filmteam andernorts im Stadtgebiet unterwegs, so Schulz. Dann seien aber keine Einschränkungen vorgesehen. Weitere Drehorte in Münster sind nach Angaben des WDR Prinzipalmarkt, Promenade, LWL-Museum, Hauptbahnhof und Aasee.

Chronologie der Münster-Tatorte 1/33 „Schlangengrube”, 2018 Foto: Thomas Kost/WDR/ARD/dpa

„Gott ist auch nur ein Mensch“, 2017. Foto: WDR/Wolfgang Ennenbach

„Fangschuss“, 2017. Foto: ARD

„Feierstunde“, 2016. Foto: ARD

„Ein Fuß kommt selten allein“, 2016. Foto: ARD

„Schwanensee“, 2015. Foto: Rolf Vennenbernd

„Erkläre Chimäre“, 2015. Foto: WDR

„Mord ist die beste Medizin“, 2014. Foto: ARD

„Der Hammer“, 2014. Foto: ARD

„Die chinesische Prinzessin“, 2013. Foto: ARD

„Summ, Summ, Summ“, 2013. Foto: Martin Menke/WDR

„Das Wunder von Wolbeck“, 2012. Foto: ARD

„Hinkebein“, 2012. Foto: WDR

„Zwischen den Ohren“, 2011. Foto: Thomas Kost

„Herrenabend“, 2011. Foto: WDR

„Spargelzeit“, 2010. Foto: WDR

„Der Fluch der Mumie“, 2010. Foto: ARD

„Tempelräuber“, 2009. Foto: ARD

„Höllenfahrt“, 2009. Foto: WDR/Michael Böhme

„Wolfsstunde“, 2008. Foto: Wdr Uwe Stratmann

„Krumme Hunde“, 2008. Foto: WDR/Guido Engels

„Satisfaktion“, 2007. Foto: WDR/Trambow

„Ruhe sanft“, 2007. Foto: Kirsten Neumann dpa

„Das zweite Gesicht“, 2006. Foto: WDR

„Das ewig Böse“, 2006. Foto: Nicole Fenneker dpa

„Der doppelte Lott“, 2005. Foto: ARD

„Der Frauenflüsterer“, 2005. Foto: WDR/Michael Böhme

„Eine Leiche zuviel“, 2004. Foto: WDR/Jürgen Thiele

„Mörderspiele“, 2004. Foto: WDR

„Sag nichts“, 2003. Foto: SWR/WDR/Michael Böhme

„Dreimal schwarzer Kater“, 2003. Foto: NDR/WDR/Michael Böhme

„Fakten, Fakten“, 2002. Foto: NDR/WDR/Michael Böhme

Der erste Münster Tatort „Der dunkle Fleck“. Erstausstrahlung 2002. Foto: Bernd Thissen

Genau den hat Axel Prahl schon in einem Facebook-Video am Freitag erwähnt. Die Aufregung, die regelmäßig entsteht, wenn im Münster-„Tatort“ zu wenig Münster zu sehen ist, nimmt er dabei ( nicht zum ersten mal ) auf die Schippe. Mit Blick auf den Rhein im verregneten Köln kommentiert er ironisch: „Der Aasee ist ein bisschen über die Ufer getreten, hier im wunderschönen Münster.“