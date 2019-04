Tumbrinck, der in Münster studiert hat, war seit 1996 im Amt, wechselt ins Bundesumweltministerium (BMU) nach Bonn. Das teilte der Nabu am Montag mit. Dort sei er „ab sofort“ als Unterabteilungsleiter Naturschutz im Einsatz. Mit Svenja Schulze (SPD) hat Tumbrinck künftig also eine Chefin, die wie er eine enge Münster-Beziehung hat.

Wie es beim Nabu weiter geht, scheint noch unklar. Der Vorstand werde die Geschäfte kommissarisch weiterführen, hieß es – und sei zuversichtlich, die Nachfolge zügig regeln zu können.