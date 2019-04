Reinster Wohlklang bei starken Texten

Die 18 Sängerinnen und Sänger unterstrichen die vielfältigen Mittel der musikalischen Textausdeutung, und in dem Werk gibt es in dieser Hinsicht einiges zu entdecken. Ist von „Finsternis“ die Rede, erhält auch die Musik eine düstere Grundierung, beispielsweise indem nur die tiefen Stimmen singen. Trauer und Seufzen hört man ebenso heraus wie hoffnungsvolle Momente, etwa durch bewegtere Rhythmen. Johanna Haecker (Sopran) und Benedikt Brenk (Tenor) bereicherten die Palette des musikalischen Ausdrucks in einem Teil der sechsstimmigen Motetten um solistische Farben.

Pfarrer Dr. Detlef Ziegler stellte in einer kurzen Ansprache die Bußpsalmen in einen theologischen Zusammenhang. Die Texte griffen Krankheit und Schicksalsschläge ebenso auf wie die archaische Frage nach einer möglichen Schuld des Leidenden. Der Betende hadere mit einem unbegreiflichen, dunklen Gott, der sich entziehe und schweige, aber dennoch Halt bieten könne. Um Vergebung und Zuversicht geht es im Psalm 23. Chor und Instrumentalisten zogen hier nochmals alle Register für einen prachtvollen Ausklang: „Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten.“ Die Mitwirkenden freuten sich über viel Applaus in der gut besuchten Lambertikirche.