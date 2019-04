Münster -

Auf einer Baustelle an den Osmohallen am Hafenweg in Münster wurde am Dienstag nach Angaben der Feuerwehr eine Weltkriegsbombe entdeckt, die von einem Bagger bewegt wurde. Nach dem Fund werden aktuell Straßensperrungen eingerichtet und weitere Maßnahmen für die Bombenentschärfung vorbereitet.