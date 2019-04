„Heute feiern wir das Handwerk und alle Menschen, die es ausmachen“, betonte die Kreishandwerksmeisterin. Premiere feierte die Auszeichnung der jungen Handwerksprofis in Person von Shaun Pfeiffer. Der Geselle der Kälte- und Klimatechnik hatte im vergangenen Sommer nicht nur seine Gesellenprüfung mit dem besten Ergebnis abgelegt, sondern wurde in seinem Gewerk auch Landessieger beim Leistungswettbewerb in Nordrhein-Westfalen.

„Kompetenz, Beständigkeit und familiäre Werte“

Über ihren goldenen Meisterbrief freuten sich Radio- und Fernsehtechnikermeister Karl Friedrich Basting, Elektroinstallateurmeister Udo Erpenstein, Orgel- und Harmoniumbauermeister Friedhelm Fleiter, Zweiradmechanikermeister Günter Hagedorn-Lüke, Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister Bernd-Rüdiger May, Tischlermeister Horst Niedt, Maler- und Lackierermeister Alfred Richter, Dachdeckermeister Hans Varnhagen und Vulkaniseurmeister Heinz-Jürgen Voß. Ihren Diamantenen Meisterbrief erhielten Gürtler- und Metalldrückermeister Alfons Böcker, Vulkaniseurmeister Karl-Hermann Fauth und Fleischermeister Werner Sommer.

„Sie alle stehen für Kompetenz, Beständigkeit und familiäre Werte“, hob Jan-Hendrik Schade, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Münster, die Besonderheit des Handwerks hervor.