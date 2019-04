Rund 5000 Besucher haben sich für die Veranstaltung in der Halle Münsterland angemeldet. Mehr als bisher, freut sich der Vorstandsvorsitzende der Fiducia & GAD, Klaus-Peter Bruns, über das gewachsene Interesse.

Gezeigt wird bei der Hausmesse, wohin die Reise geht. Fest steht für Jörg Staff vom Vorstand des IT-Dienstleisters für rund 900 Volks- und Raiffeisenbanken: „Gefragt sind einfache Lösungen und zielgerichtete Angebote.“

Die Idee der „Silver-Bank“ für die älteren Semester scheint beispielsweise Gefallen zu finden. Die Angebote für ältere Bankkunden in einer größerer Schrift und in einer einfacheren Übersichtlichkeit kommen bei Messebesuchern offensichtlich an. Ein Altersforscher wirkt bei dem Geschäftsmodell für die ältere Generation mit.

Nebenan zieht Roboter „Pepper“ unter der Regie von Marco Kolb und Volker Werling seine Kreise, erzählt Witze und informiert über das aktuelle Münster-Wetter.

„Einfach gemeinsam digital“

Als „coole Sache“ beschreibt Fabian Seebauer das „Physical Gaming Experience“ mit einem Ball, der in eine virtuelle Welt abtaucht. Messebesucher messen an diesem Stand ihr Geschick und ihre Kondition. Wobei am Mittwoch ein Gast aus Lüneburg an der Spitze lag.

Gezeigt wird auf der Messe aber auch, wie sich die reale und die virtuelle Welt miteinander verknüpfen lassen. Besucher erleben eine Art Zeitreise, die im Jugendzimmer startet, erzählt Heiko Faller von der Fiducia & GAD. In dem Zimmer bekommen die Gäste einen Anruf vom zukünftigen Ich – und schon startet das Videospiel, bei dem es auch um die Frage geht, was die Bank mit dem eigenen Leben zu tun hat?

Real sind momentan für den IT-Dienstleister aus Münster und Karlsruhe die vielen Fragen zur digitalen Zukunft. Dabei sind ist digitale Identität und die digitale Regionalbank die Themenschwerpunkte. Vertriebsvorstand Jens-Olaf Bartels forderte auf der Messe die Besucher zum Dialog auf, um bei den Praktikern herauszufiltern, wie der Kunden von morgen erreicht werden kann. Bartels fragt: Was müssen Banken und IT-Dienstleister tun, um zukunftsfähig zu bleiben?

Unter dem Motto „einfach gemeinsam digital“ zeigt die Fiducia & GAD in Vorträgen und Foren und über 150 Exponaten ihr Leistungsportfolio rund um das digitale Banking.

„Wir scheuen aber auch keine kritischen Themen“, machte Vorstand Klaus-Peter Bruns deutlich. Er setzt auf Stabilität und Qualität, daran wolle man weiter arbeiten, versprach er.