Die Münsteraner liegen mit 13,9 Tagen weit unter dem Landesdurchschnitt. Am obersten Ende der Skala liegt mit 21,8 Fehltagen pro Kopf Gelsenkirchen, am untersten Bonn mit zwölf Tagen. Dies teilt die Techniker Krankenkasse (TK) in einer Pressemitteilung auf Basis ihres aktuellen Gesundheitsreports mit. Wie in den Vorjahren haben Beschäftigte in Verwaltungsstädten wie Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster die wenigsten Fehlzeiten – Arbeitnehmer im Ruhrgebiet die meisten.

Barbara Steffens, Leiterin der TK-Landesvertretung in NRW, betont: „Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt zunehmend. Viele checken schon ihre Mails, bevor sie das Büro erreichen. Auch nach dem offiziellen Feierabend sind sie immer noch online.“

Ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement sei darum wichtig, heißt es weiter.