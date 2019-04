York, die Partnerstadt Münsters in England, macht es vor. Das Radsport- Großereignis Tour de France mit den „Grand départ“ wurde 2017 nicht in der west­fälische Domstadt ausgerichtet, Düsseldorf sprang in diese Bresche. York wiederum wird vom 22. bis 29. Sep­tember die Straßen-Weltmeisterschaft ausrichten. Der 14. Sparkassen-Münsterland-Giro könnte zumindest von York profitieren, wenn der dort ermittelte neue Weltmeister am 3. Oktober in Emsdetten starten würde. Die Gespräche laufen.

Das würde vermutlich auch Oberbürgermeister Markus Lewe passen, der gerade die „Hiobsbotschaft“ erhielt, dass Münster nur noch Zweiter im Ranking der deutschen Fahrradstädte ist. „Das ist Ansporn für uns“, sagte er bei der Vorstellung des 2019er-Giros. Denn: „Die Fahrrad-Infrastruktur und auch der Giro tragen dazu bei, dass Münster eine fahrradfreundliche Stadt ist.“ Rang zwei soll keine Dauereinrichtung sein, Lewe gibt sich kämpferisch: „Wir werden jeden Monat ein neues Fahrradprojekt starten. Platz zwei bedeutet ja nicht einen Absturz.“

"Tohuwabohu" am Schlossplatz

In Münster geht derweil die Frage um, inwieweit ein ähnliches Verkehrschaos am Abend vor dem Rennen verhindert werden kann, wie es 2018 passierte. Im Vorjahr sorgten Baustellen, ein Unfall auf der A 1, schlechtes Wetter und damit erhöhtes Pendleraufkommen sowie die Aufbauarbeiten am Schlossplatz für ein „Tohuwabohu“.

„Wir sind für das Thema sensibilisiert. Eventuell können wir die Aufbauarbeiten zeitlich verschieben“, sagt Rennorganisator Rainer Bergmann von der Stadt Münster. Allerdings wird am Tag der Deutschen Einheit von 14.30 bis 16.30 Uhr der Giro live im WDR-Fernsehen übertragen, ein sogenanntes Weltsignal wird gesendet, der Probelauf dafür ist verpflichtend und zeitraubend.

Bergmann: „Wir wollen die Menschen auf jeden Fall noch besser informieren.“ Rund 1200 Starter sind für die drei Jedermann-Rennen mit Start im Zentrum Nord und Ziel vor dem Schlossplatz gemeldet. Die 4000er-Marke dürfte auf jeden Fall fallen, die Rennen ab circa acht Uhr führen über Kinderhaus und Sprakel in den Kreis Steinfurt und zurück nach Münster.