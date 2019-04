Münster-Gremmendorf -

Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche wurde in Münster ein Kampfmittelfund gemeldet. Am Donnerstagvormittag wurden im Bereich der York-Kaserne im Stadtteil Gremmendorf gleich drei Blindgänger entdeckt. Am frühen Nachmittag begann die Entschärfung der Bomben - um 15.40 Uhr folgte die Entwarnung.