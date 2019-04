Ein betrunkener Autofahrer rammte am Mittwochabend gegen 20 Uhr an der Hüfferstraße mehrere geparkte Fahrzeuge. Der 48-Jährige war Richtung Robert-Koch-Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Münsteraner die Kon­trolle über sein Auto und prallte auf dem Seitenstreifen gegen einen geparkten Audi, berichtet die Polizei. Dieser schob durch den Aufprall zwei weitere Autos aufeinander.

Die alarmierten Polizisten rochen direkt eine Alkoholfahne bei dem 48-Jährigen. Er hatte eine lallende Aussprache und war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen.

Die Beamten nahmen den betrunkenen Mann mit zur Wache und stellten seinen Führerschein sicher. Dort wurde dem 48-Jährigen eine Blutprobe entnommen. An den Wagen entstand Sachschaden von mehr als 6000 Euro.