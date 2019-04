Ist das ein Teil der Mobilität der Zukunft? In den Wohnvierteln Münsters fahren kleine Busse nach Bedarf – ohne festen Linienweg, und der Fahrplan gehört der Vergangenheit an. Denn die Nutzer bestellen ihre Fahrt über eine Smartphone-App, ihr Bus holt sie dann vor der Haustür oder an der nächsten Straßenecke ab. Längst sind das keine wilden Gedankenspiele mehr.