Das Kaisergemüse sprießt

Pünktlich zur bevorstehenden Osterwoche bieten Münsters Spargelbauern ein reichhaltiges Angebot an feldfrischem Kaisergemüse an. Die Kilopreise für die beste Klasse eins werden aber die Zehn-Euro-Grenze vorerst noch nicht unterschreiten.

Die Ernte auf den Feldern in Gelmer und Sprakel ist angelaufen, bis zu 10 000 Kilo „Stangengold“ werden schon pro Tag von den rund 350 Helfern, die vorwiegend aus Rumänien kommen, aus den Erddämmen gestochen.

Sonniger Februar, wenig Frost

„Wir hatten einen sonnigen Februar und wenig Frost, deshalb ist der Spargel schon früh im Jahr gewachsen und jetzt in größeren Mengen schon erntereif“, so Bauer Burkhard Lütke Laxen am Donnerstag in Gelmer.

Auf den insgesamt rund 250 Hektar großen Äckern treibt der Spargel inzwischen fast ausschließlich unter Wendefolien oder Minitunneln aus. Spargel-Experte Stephan Bäcker zu den Vorteilen: „Die Folie hält zehn Jahre, es wächst kein Unkraut, und wir müssen deshalb keine Chemie einsetzen. Und weil die Sonne die Stangen nicht direkt anstrahlt, bleiben sie auch schön weiß.“

Neben den Umsätzen in eigenen Hofläden, Marktständen und Verkaufsbuden wird der münsterische Spargel auch an die Lebensmittelmärkte in der Region geliefert. „Kurze Wege garantieren Frische, und das schmeckt man auch“, so Wilhelm Spielbrink, der zusammen mit Lütke Laxen und Bäcker zu den drei großen Spargelbauern in Münster zählt. Insgesamt gibt es laut Landwirtschaftlichem Kreisverband zehn Betriebe, die jährlich 1,125 Tonnen Spargel ernten.

Der für die kommenden Nächte angekündigte Nachtfrost macht Lütke Laxen keine Kopfschmerzen: „Unter der Folie kann nicht viel passieren, weil ja auch tagsüber die Temperaturen schnell wieder klettern.“

Für die Wochen bis zum „Spargelsilvester“ am 24. Juni erhofft er sich „weder Hitzeperioden noch Dauerregen“, die Erntemengen werden sich im Mai auf bis zu 20 000 Kilo pro Tag steigern. Dann fällt auch der Kilopreis deutlich nach unten, so die Kreisverbands-Vorsitzende Susanne Schulze Bockeloh.

Grüner Spargel: Trendgemüse der jungen Küche

Immer beliebter wird der grüne Spargel, sein Marktanteil klettert seit Jahren kontinuierlich auf inzwischen knapp zehn Prozent an der Gesamternte. „Der Grüne schmeckt herzhafter, ein Trendgemüse der jungen Küche“, so Bäcker.

Aktuell haben Lütke Laxen, Spielbrink und Bäcker noch keine Personalsorgen. Ob allerdings in der Hochsaison alle Erntehelfer aus Rumänien wirklich nach Münster kommen, wissen sie nicht.

„Wir wollen mittelfristig Interessenten aus der Ukraine anwerben“, so Lütke Laxen. Die Industrie bietet inzwischen erste vollautomatische Erntemaschinen an. Sie sind aber, so die Bauern aus Münster, „nicht ausgereift und zu teuer“. Bleibt also die Handarbeit.