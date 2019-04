Die SPD in Münster wünscht sich darum eine schnelle Umsetzung des Azubi-Tickets. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will das Ticket im August einführen, das aber 80 Euro kosten soll. Damit ist der Preis im Vergleich zum Semesterticket für Studierende doppelt so hoch, kritisiert Glomb.

Die Sozialdemokraten setzen mit ihrer Azubi-Initiative auf passgenaue Mobilitätsangebote. Glomb spricht von einer Azubi-Ticket-App für Münster und die Region, die die Streckenbedarfe auf Seiten der Azubis vom Wohnort zur Arbeitsstelle oder zur Berufsschule abfragt.

„Die Auszubildenden sind durchaus bereit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, wenn dies nicht so teuer wäre“, betont Patricia Weber, Vorsitzendes des Bezirksjugendausschusses der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE). Münster sei attraktiv, aber die Stadt müsse erreichbar sein, sagt die Lacklaborantin.

Auch der fehlende und zu teure Wohnraum werde von Unternehmen als echter Standortnachteil kritisiert, berichtet Michael Jung, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. 2016 habe die SPD den Antrag gestellt, über ein kommunales Wohnheim für Azubis nachzudenken. Inzwischen haben zwei Azubi-Generationen ihre Prüfung abgelegt. Jung sieht auch die Kammern und Verbände in der Pflicht.