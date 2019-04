Künftige Abiturienten feiern ihren letzten Schultag

Der „Tag X“, der letzte reguläre Schultag der angehenden Abiturienten, ist immer der Freitag vor den Osterferien – und er fiel diesmal spät ins Jahr.

Die Außentemperaturen, ganz entgegen der ausgelassenen Stimmung an den Gymnasien und Kollegs: ziemlich unterkühlt. Weshalb die große Versammlung der Abschlussjahrgänge aller Schulen in Münster und sogar einiger aus dem Umland etwas kürzer ausfiel als früher.

Drogenberatung warb für Wasser

Zwei Rettungswagen parkten gut sichtbar am Dom, die Polizei passte auf – und ein Team der städtischen Drogenberatung warb unter dem Motto „Voll ist out“ dafür, mit Mineralwasser anzustoßen. So ganz folgten die Jugendlichen der Empfehlung zwar nicht – aber die Sanitäter hatten in anderen Jahren schon mehr mit angetrunkenen Schülern zu tun gehabt. Stattdessen stimmten die Jugendlichen Freudengesänge an: Der Text denkbar einfach: „Abi, Abi, Abitur, Abitur“ – so als gäbe es nichts Schöneres auf Erden als die anstehenden Prüfungen . . .

Abiturienten feiern ihren letzten Schultag 1/55 Nach ihrem letzten Schultag in den jeweiligen Schulen strömten viele Abiturienten auf den Domplatz, wo gemeinsam gefeiert wurde. Foto: Matthias Ahlke

Gute Stimmung herrschte am Morgen am Gymnasium St. Mauritz, wo die 87 Abiturienten einen Trecker vorfahren ließen. Aber auch die Lehrer ließen sich nicht lumpen – und empfingen die Schüler in Glitzerkostümen. Foto: Reinhold Kringel

An der Marienschule mussten sich auch die Lehrer am Abispaß beteiligen – hier bei einem Tanzwettbewerb. Ansonsten waren Themenflure eingerichtet – auch zum Thema Feminismus. Foto: Matthias Ahlke

Letzter Schultag der 117 Abiturienten des Hittorf-Gymnasiums: Passend zum Motto „Abi Colada“ hatte die Abiturientia auf dem Schulhof einen kleinen Strand angelegt, mit Liegestühlen, (aufblasbaren) Palmen, und Sandspielzeug. Foto: Karin Völker

In einen Saunaclub verwandelten die angehenden Abiturienten am letzten Schultag ihr Abendgymnasium. Die Schüler selbst hatten sich für die Aktion in ihre Bademäntel gehüllt. Foto: gh

„PandABI – die letzten ihrer Art“ lautete das Motto am Anne-Frank-Berufskolleg. Die 24 angehenden Erzieher mit Abitur sind die letzten, die noch das Espa-Kolleg besucht hatten. Foto: kal

„It‘s showtime!“ hieß am Ratsgymnasium. Die Lehrer mussten sich unter anderem sich mit der Jugendsprache auseinandersetzten. Und in der Aula gab es eine Party. Foto: Oliver Werner

Die rund 60 angehenden Abiturienten des Ludwig-Erhard-Berufskollegs hatten das Motto „Abi Vegas“ ausgerufen. Foto: Karin Völker

Die Abiturienten des Paulinums feierten ihren Tag X auf dem Schulhof – und hatte die Transparente der Motto-Woche dort aufgehängt. Foto: Paulinum

Das Motto der rund 155 angehenden Abiturienten am Pascal lautete am letzten Schultag „Casa de Pascal – zwölf Jahre Notendruck“. Zunächst aber gerieten die Lehrer unter Druck, denn sie mussten bei einem Parcours Musikstücke und Geschichten erraten. Foto: gh

„AbiVegas“ lautete das Moto in der Friedensschule. Schulleiter Ulrich Bertrams (r.) kam als Elvis und wurde sogar im Cabrio von zu Hause abgeholt. Foto: Oliver Werner

„Abiertur“ schrieben die 80 Abiturienten des Hans-Böckler-Kollegs als Motto auf ihre T-Shorts. Sie feierten mit Lehrern und Mitschülern. Foto: Oliver Werner

Bengalos und Schlachtrufe

Dass nach einer Stunde dann doch noch einige Bengalos gezündet wurden und zuvor ein paar kurze Schlachtrufe die alte Schülerfeindschaft zwischen dem Gymnasium Paulinum und den anderen Innenstadt-Gymnasien zu beleben versuchten, spielte bei der fröhlichen Party bei pfeifendem Ostwind kaum eine Rolle. Die Pauliner hatten darauf verzichtet, geschlossen auf dem Domplatz aufzutreten – und ein Gymnasiast vom Annette-Gymnasium fasste unisono mit einem Kollegen vom „Schiller“ zusammen: „Ach, das ist alles nur Spaß.“

Bevor es auf den Domplatz ging, hatten die angehenden Abiturienten in ihren Schulen mit den jüngeren Schülern und den Lehrern gefeiert. Die Lehrer waren bei Tanzwettbewerben und Quizspielen gefordert – sehr zur allgemeinen Freude.

Weiß-rotes Flatterband war vermutlich in den Baumärkten der Stadt ausverkauft, denn kaum eine Schule war am Morgen nicht auf diese Weise abgesperrt. An diesem Freitag wurde – entgegen dem für viele Abiturienten sonst geltenden Schülerdemo-Motto „Fridays for Future“ – in den Schul­gebäuden weder mit Papier noch mit Plastik gespart.

Die Mädchen der Marienschule zelebrierten aber bewusst einen müllarmen „Tag X“, wie sie betonten.