Eintauchen in Liebesglück und Liebesleid

Sopranistin Katrin Arnold jedenfalls tauchte ein in Liebesglück und Liebesleid, in starke Emotionen, die Deborah Rawlings am Klavier sensibel unterfütterte – ein wirklich ideales Duo für diesen facettenreich angelegten Liederabend. Robert Schumann markierte dessen Schwerpunkt, aber daneben gab es Benjamin Brittens Zyklus „On this Island“, der klanglich den Blick in eine ganz andere Welt richtet, und Richard Strauss‘ „Mädchenblumen“ – auch nicht unbedingt etwas für Feministinnen, wie Deborah Rawlings zu Recht bemerkte.

Letztlich aber geht es doch darum, die Ohren und über sie die Herzen des Publikums zu erreichen. Ganz unmittelbar und ohne erst den Verstand zu befragen. Das schafft das Lied, das vermögen Wort und Klang in ihrer innigsten Verbindung. Wenn Katrin Arnold von Schumanns „Rose“ erzählt, Brittens raue Küstenlandschaft nachzeichnet oder Strauss‘ bizarre „Wasserrose“ betrachtet, entstehen ausdrucksstark-imaginäre Bilder vor dem geistigen Auge. Melancholische Atmosphäre zieht herauf im „Requiem“, dann wieder quirlige Lebenslust im Lied von der „Sennin“. All diese ganz unterschiedlichen Empfindungen transportiert Katrin Arnold mit völliger Natürlichkeit. Ihr in allen Lagen ebenmäßig timbrierter und unangestrengter Sopran verströmt Wärme und Intensität, hat Kern auch im zarten Piano und meistert problemlos sowohl sprunghafte als auch mit Koloraturen gesättigte Phrasen.

Der Münchner Komponist Markus Höring, Jahrgang 1969, hat Arnold „Drei Lieder“ gewidmet: Zeitgenössisches auf tonalem Fundament, expressiv, sehr textbezogen, dicht. Im Verein mit ihrer Klavierpartnerin Rawlings gelang es Arnold, dieser Musik wie all der anderen an diesem Abend ein Maximum an Wahrhaftigkeit zu verleihen. Großartig!