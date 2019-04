Münster -

Regelmäßig kontrolliert die Polizei die Gegend rund um den münsterischen Hauptbahnhof und am Bremer Platz. Auch am Samstag gingen Beamte dort Streife. Ihre Bilanz: Neben sechs Strafanzeigen wegen Drogenbesitzes und einem Verdacht eines Fahrraddiebstahls gab es auch eine Festnahme eines Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde.