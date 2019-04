Ermittlungserfolg für die Bundespolizei: Beamte der Bundespolizei Münster haben am Sonntag am Hauptbahnhof in Hamm einen 34-jährigen Mann festgenommen. Er wurde gleich mit drei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaften Dortmund und Frankfurt am Main gesucht.

Gegen 13.30 Uhr kontrollierten die Beamten laut einer Polizeimitteilung den 34-Jährigen im Bahnhof in Hamm. Bei der Überprüfung seines Ausweises stellten sie fest, dass er mit der Haftbefehlen gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt habe ihn außerdem zwei Mal zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

Zahlreiche Straftaten - auch in Spanien

Dem polizeibekannten Mann, der sich auf der Flucht vor den Ermittlungsbehörden von Polizei und Staatsanwaltschaft befand, wird unter anderem Einbruchdiebstahl vorgeworfen, den er in Raum Frankfurt verübt haben soll. Bereits jetzt können dem Mann nach Angaben der Bundespolizei bereits zahlreiche weitere Straftaten zugeordnet werden.

Nicht nur in Deutschland wurde der Mann gesucht: Wegen Straftaten in Spanien hatte auch die spanische Staatsanwaltschaft nach dem Mann gesucht. Er wird am heutigen Montag in die Justizvollzugsanstalt in Hamm eingeliefert und dort einem Haftrichter vorgeführt.