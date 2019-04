Nach der Festnahme eines 38-jährigen Münsteraners wegen Missbrauchsvorwürfen vor einem Monat sitzen nun zwei weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft. „Die bisherigen Ermittlungen, Vernehmungen und Auswertung von Datenträgern führten zu vier weiteren Opfern, die vom 38-jährigen Münsteraner missbraucht wurden“, berichtete Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape am Montag. „Die zwischenzeitlich eingeräumten Taten liegen zum Teil Jahre zurück, zur Tatzeit waren die Kinder zwölf und 13 Jahre alt. Auch diese Taten bleiben jedoch strafrechtlich relevant.“

Hinweise auf zwei weitere Männer

Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich zudem Hinweise auf zwei weitere Männer ergeben, die im Verdacht stehen, ebenfalls Kinder in mindestens einem Fall missbraucht zu haben, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster. Es handele sich dabei um zwei Kinder, zu denen auch der 38-Jährige Kontakt hatte.

Wohnungen durchsucht

Am letzten Donnerstag durchsuchten Kriminalbeamte die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen und sicherten dabei Unterlagen und Datenträger. „Aufgrund der Ermittlungen ergibt sich der dringende Tatverdacht des sexuellen Missbrauchs gegen einen 50-jährigen Münsteraner und einen 52-jährigen Mann aus dem Kreis Warendorf“, erläuterte der Oberstaatsanwalt weiter. „Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ am vergangenen Freitag ein Richter am Amtsgericht Münster gegen beide Beschuldigte einen Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.“

Die Ermittlungen dauern an.