Hier kann man an den Osterfeiertagen feiern

Im Amp, Am Hawerkamp 1, lockt zu Ostern eine Soli-Party für die Trafostation. Die Einnahmen gehen an die Begegnungsstätte, in der sich Menschen treffen, austauschen und verbinden können. Für musikalische Untermalung sorgen am Mitternacht Osterhasen in zwei Nestern: House in dem einen, Pop, Wave und Disco in dem anderen.