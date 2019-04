Pferdeshow „Cavalluna“ in der Halle Münsterland

Münster -

Aufwendige Kostüme, Lichteffekte, Feuer und nicht weniger als 57 Pferde: Das sind die Begleiter für einen „Ausritt“ in die Welt der Fantasie, zu der die gleichnamige „Cavalluna“-Pferdeshow am Osterwochenende in die Halle Münsterland einlädt.