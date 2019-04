Die BASF Coatings in Hiltrup setzt einen Rohstoff in der Produktion ein, der sich nur schwer löschen lässt. Denn Wasser macht bei Trimethylaluminium alles nur sehr viel schlimmer.

Sind die Flammen noch klein, können sie mit Sand oder Salz erstickt werden. Zu Schulungszwecken demonstrierten der Hersteller und die Werkfeuerwehr das Brandverhalten auf dem Werkgelände. „Wir sehen uns jetzt einmal an, was man falsch machen kann, damit wir diese Fehler später nicht erleben müssen“, so Eberhard Krude, Leiter der Werkfeuerwehr.

Die Mitarbeiter aus der Produktion erhielten Sicherheitshinweise, damit es erst gar nicht zu einem Brand kommt. Die Berufsfeuerwehr war ebenfalls angerückt, um sich ein Bild von dem neuen Gefahrenstoff zu machen. Am heutigen Mittwoch (17. April) wird die Übung wiederholt.