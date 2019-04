Diese Zahlen weist der aktuelle Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW aus. Nordrhein-Westfalen insgesamt ist danach das einzige Bundesland, in dem es noch immer zu wenige Ausbildungsplätze gibt. Diözesancaritasdirektor Heinz-Josef Kessmann appelliert an Firmen, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und mehr auszubilden, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas.

„Der Zusammenhang zwischen Ausbildung und Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist eindeutig“, erklärt Kessmann. Ohne Berufsabschluss lag die Arbeitslosenquote 2018 bei 21,9 Prozent, mit einer abgeschlossenen Ausbildung dagegen bei 3,4 Prozent. Von daher lohne es sich auch, trotz der in den vergangenen Jahren gesunkenen Zahl an Arbeitslosen weiter in ausbildungsvorbereitende und -begleitende Maßnahmen zu investieren.

Entgegen dem NRW-Trend sei die Zahl der jungen Erwachsenen in entsprechenden Maßnahmen in fast allen Kreisen der Diözese leicht gestiegen. Wichtig ist aus Sicht von Kessmann, dass Betriebe weiterhin Hauptschülern eine Chance geben und ihre Bewerbungen nicht von vornherein mit dem Argument „mangelnder Ausbildungsreife“ beiseite legten. Derzeit schaffe nur jeder zweite Jugendliche mit dem Hauptschulabschluss den Übergang in eine Lehre.