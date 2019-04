Der Papagei von Maria Bremhorst krächzt „Guten Morgen“, wenn es an der Tür klingelt. Manchmal sagt er auch: „Bofrost ist da“. Die 92-Jährige wohnt seit 1956 am Stehrweg, vor drei Jahren ist sie von einer Dach- in eine Erdgeschosswohnung gezogen. Das Haus, in dem sich die Wohnung befindet, ist gerade modernisiert worden – so wie das gesamte Quartier.