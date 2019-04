Der 52-jährige Autofahrer fuhr am Dienstag gegen 18.45 Uhr vom Kreisverkehr an der Steinfurter Straße direkt ins Grüne. Der Münsteraner war in Richtung Bundesstraße 54 unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stoppte auf einem angrenzenden Feld, berichtet die Polizei.

Alarmierte Beamte rochen direkt Alkohol in der Atemluft des Fahrers. Seine Aussprache war verwaschen und sein Stand unsicher, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille.

Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.