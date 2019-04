Am 15. April 2016 findet in der Kirche Notre-Dame in Paris ein Orgelkonzert statt. Der Assistent kommt an diesem Abend aus Münster: Christoph Schulte im Walde blättert die Noten um und zieht die Register, damit der Organist freie Hand beim Orgelspiel hat. Auf den Tag drei Jahre später, am 15. April 2019, wird Notre-Dame durch ein verheerendes Feuer heimgesucht.