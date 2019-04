In Deutschland gibt es große Unterschiede bei der Zufriedenheit mit den Arbeitsagenturen. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Jobsuchmaschine www.adzuna.de hervor. Das Unternehmen hat 2994 Google-Bewertungen der Agenturen für Arbeit in den 25 größten Städten Deutschlands ausgewertet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Agentur für Arbeit Ahlen-Münster teilt sich demnach den 20. Platz mit den Agenturen in Wuppertal, Nürnberg, Leipzig und Bochum. Die Arbeitsagenturen der Städte werden im Schnitt mit 2,2 von 5 möglichen Sternen bewertet. 38 Bewertungen lagen nach Angaben des Unternehmens für die Arbeitsagentur Münster vor.

Hannover erreicht laut Pressemitteilung als einzige Stadt eine Bewertung von über drei Sternen und führt das Ranking an. Die Einwohner vergaben an die Arbeitsagentur der Stadt in 206 Beurteilungen insgesamt 3,3 von 5 Sternen. Den zweiten Rang teilen sich Berlin und Düsseldorf.