Damit das E-Bike nicht Feuer fängt

Im Frühling satteln noch mehr Menschen aufs Fahrrad um. Mit dem wachsenden Anteil von E-Bikes steigt auch das Risiko der Versicherer, sich mit Bränden oder Explosionen von Fahrrad-Akkus auseinanderzusetzen. Einige spektakuläre Fälle gingen bereits durch die Medien.

Die Provinzial hat jetzt Empfehlungen für Besitzer von E-Bikes herausgegeben, um solche Schadensfälle rund um die nicht sachgerechte Behandlung von Akkus zu verhindern. „Wenngleich uns bislang in Münster noch keine Schadensfälle bekannt sind“, resümiert eine Sprecherin der Provinzial. Es gehe vor allem um Prophylaxe.

Erste Ladevorgänge beobachten

Der Versicherer bezieht sich mit seinen Empfehlungen auf das Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer, das immer wieder Brände verzeichne, „die durch die Akkus der Elektrofahrräder verursacht werden“. Danach können technische Defekte des Akkus zum Beispiel durch niedrige Temperaturen hervorgerufen werden.

Deshalb sollten die ersten Ladevorgänge nach einem kalten Winter in der Garage stets gut beobachtet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Empfehlung lautet, die Lithium-Akkus in einem Raum mit Rauchwarnmelder auf einer nicht brennbaren Unterlage zu laden.

„Neben niedrigen Temperaturen spielen natürlich auch mechanische Beschädigungen, Überladung und zu hohe Temperaturen eine Rolle“, erklärt Mirco Schneider, Leiter der Abteilung Schadenverhütung und Risikoberatung bei der Westfälischen Provinzial. „Bei Temperaturen über 80 Grad besteht die Gefahr, dass die Akkus beschädigt werden oder sogar in Flammen aufgehen.“ Am besten die Akkus zwischen 10 und 30 Grad laden – ist es zu kalt oder zu warm, erhöht sich die Kurzschlussgefahr. In der Winterpause den Akku am besten nur halbvoll geladen lagern.

Kurzschluss verursacht Feuer

Wie kommt es zum Akkubrand? Lithium-Ionen-Akkus haben eine hohe Energiedichte, weshalb sie gut für leistungsstarke Geräte wie E-Bikes, Notebooks oder selbstfahrende Rasenmäher geeignet sind. Bei falscher Handhabung oder Lagerung kann es zum Kurzschluss kommen.

Bei Brand oder Explosion greift die Hausratversicherung, heißt es auf Nachfrage sowohl bei der Provinzial- als auch bei der LVM-Versicherung. Brände bei E-Bike-Akkus „werden analog zu Brandfällen mit Handy-Akkus behandelt“, erklärt LVM-Pressesprecher Carsten Pribyl. Ein vermehrtes Aufkommen von Bränden bei E-Bike-Akkus registriere die LVM-Versicherung bislang aber nicht.

Bei kennzeichnungspflichtigen E-Bikes sind laut Provinzial die Schäden über die Teilkasko-Versicherung der Mopedversicherung abgedeckt.

Bei fachgerechter Nutzung, Lagerung und Pflege seien die Energiespeicher allerdings sicher.