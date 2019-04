Ostern als „Impuls zur Lebensveränderung“

Als „Impuls zur Lebensveränderung“ kennzeichnete der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Münster, Ulf Schlien, in seiner Osterpredigt in der Apostelkirche das Ostergeschehen. An der ersten Auferstehungszeugin Maria von Magdala zeige sich, wie Gedanken der Hoffnungslosigkeit und düsteren Erwartungen durchbrochen würden. Und so wenig wie Jesus an Ostern einfach in sein altes Leben zurückkehre, so wenig könne Maria aus Magdala danach einfach ihr altes Leben wieder aufnehmen. „Sie hat gemerkt: etwas Neues beginnt. Und sie muss herausfinden, was es bedeutet.“

Der Geistliche gestaltete einen der zahlreichen Gottesdienste und liturgischen Feiern, mit denen die 25 Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Münster den Weg von der Stille des Karfreitag zur Freude des Osterfestes begingen.

In der Zionskirche beschrieb Pfarrer Reinhard Witt in seiner Karfreitagspredigt die Leidensgeschichte Jesu als eine menschliche Geschichte. Sie geschehe so bis heute. Mit Freundschaft, Liebe und Treue einerseits und Bosheit, Brutalität und Feigheit andererseits. Zugleich sei sie eine gewaltige, umstürzende Geschichte. Denn Gott nehme im Gekreuzigten die zerrissene und gewalttätige Welt in seine Arme. „Erbarmen ist da, genug für alle, die leiden an Ungerechtigkeit, Gewalt, an verweigerter Freundschaft, enttäuschter Liebe“, so Witt.

In der Apostelkirche nannte Pfarrer Heinrich Kandzi den Karfreitag einen Tag, der „stört“. Er störe nicht nur die gewohnten Wochenabläufe, sondern auch gewohnte Gottesvorstellungen. „Vielleicht werde ich ihm gerade dann gerecht, wenn ich mich von ihm stören lasse. Vergegenwärtige ich mir, was da geschieht, sehe ich Gott bei denen, die Unrecht und Gewalt erleiden.“

Diesen Impuls vermittelte Pfarrer Martin Mustroph im Gottesdienst am Ostersonntag in der Jakobuskirche. Das eine Opfer Jesu am Kreuz lasse uns genau hinschauen, wo Menschen heute zu Opfern gemacht werden. „In einer Welt, in der die Rettung von Flüchtlingen aus Seenot politisch nicht gewollt ist, in der Antisemitismus wieder salonfähig wird, in der Kinder ein Armutsrisiko sind, macht die Osterbotschaft Mut, die Welt nicht einfach hinzunehmen, wie sie ist“, so Mustroph.

Einen besonderen Abschluss fanden die Feierlichkeiten in der Apostelkirche im Kantatengottesdienst am Ostermontag, in dem gleichzeitig der langjährige Kantor Klaus Vetter in den Ruhestand verabschiedet wurde (Bericht folgt).

Gott befreie nicht aus der Endlichkeit, so Pfarrerin Ulrike Krüger in der Predigt. Aber auch, wenn es unausweichlich dem Tod entgegengehe und die Macht des Todes sich schon mitten im Leben zeige, könne dies – das vermittle das Ostergeschehen – Gottes Lebensfülle nicht schmälern.