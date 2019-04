Schock und Sorge um Angehörige bei tamilisch-katholischer Gemeinde Münster

Der Schock sitzt Anisrajah Pathmanathan weiter in den Knochen. Der Ostersonntag begann für ihn und seine Frau sehr früh mit den furchtbaren Nachrichten aus Sri Lanka – dem Land, aus dem sie stammen. Die Antonius-Kathedrale in Colombo, wo viele Gläubige Opfer der Anschläge wurden, kennen beide sehr gut. „Meine Frau hat erst im vergangenen Monat die Kirche besucht, ich selbst war im vergangenen Jahr dort“, erzählt der Ingenieur für Energietechnik, der als Fünfjähriger mit seinen Eltern als tamilischer Bürgerkriegsflüchtling nach Deutschland kam und heute in Berg Fidel wohnt.

Die Antonius-Kirche in Colombo sei so etwas wie der Dom in Münster. „Sehr schön ausgestattet, immer offen, viele Menschen gehen einfach rein, um zu beten oder sich die Kirche in dem belebten Viertel mit Einkaufsstraßen anzuschauen.“

Zufällige Namensgleichheit

St. Antonius – so heißt auch in Münster die Kirche, wo sich die katholische tamilische Gemeinde regelmäßig zu Gottesdiensten versammelt. Erst am 13. April feierte Bischof Felix Genn mit den Tamilen aus Münster eine Messe. Gunaretnam Leonis koordiniert die Arbeit der Gemeinde mit rund 80 aktiven Mitgliedern – und auch er ist nach den Anschlägen erschüttert.

Der 58-Jährige lebt seit 20 Jahren in Münster, kam Ende der 80er-Jahre mit seiner Familie als Bürgerkriegsflüchtling nach Deutschland. Er selbst hat in seiner Familie bisher keine Opfer zu beklagen, aber eine Freundin trauere um Angehörige: Eine Familie war auf Heimaturlaub, hielt sich in einem der attackierten Hotels auf. Die Eltern seien tot, zwei Kinder verletzt, erzählt Leonis: „In unserer Gemeinde gibt es kein anderes Thema: Wer vermisst Angehörige oder Freunde? Wir sind sehr betroffen, sprachlos, sauer.“

"Mit Muslimen gut ausgekommen"

Sprachlos vor allem, weil Angriffe auf Christen bisher eher von buddhistischer Seite gekommen seien. „Mit Muslimen sind wir eigentlich gut ausgekommen“, sagt Leonis, der auch Mitglied der Herz-Jesu-Gemeinde in Münster ist und mit Frau und zwei Kindern im Viertel wohnt.

Bei Anisrajah Pathmanathan sind es die Schwiegereltern einer Verwandten, die bei einer Explosion in Colombo verletzt wurden – „zum Glück nur leicht“.