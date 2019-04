„Ich habe mich in St. Lamberti sehr wohl gefühlt und wäre gerne geblieben“, so Dr. Detlef Ziegler, bislang Pfarrer in St. Lamberti, am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. Am Ostermontag hatte das Bistum bekanntgegeben, dass Bischof Felix Genn Ziegler von dessen Aufgabe als Pfarrer in der Pfarrei St. Lamberti entpflichtet hat (wir berichteten).