Ein Mädchen lernt neue Gefühle kennen

Münster -

Es ist die Farm entfernter Verwandter, auf der sie ihre Sommerferien verbringt. Ein neuer Ort, für den sie neue Wörter braucht. Aber auch ein Ort, an dem es „Raum und Zeit zu denken“ gibt, und an dem sie zum ersten Mal in ihrem Leben so etwas wie Zuneigung erfährt. Denn zu Hause kümmert man sich kaum um sie. Der Vater trinkt, die Mutter ist ständig schwanger, und natürlich ist das Geld knapp. Eigentlich könnte es für das Mädchen ein unbeschwerter Sommer werden, wäre da nicht die Angst, etwas falsch zu machen und wieder zu den Eltern zurückgeschickt zu werden. Außerdem scheint es da noch ein dunkles Geheimnis zu geben, über das niemand spricht.