Was im Mittelalter ein Aberglaube war, ist heute ein Feiertag für Nachtschwärmer. Über viele Jahrhunderte gab es den heidnischen Aberglauben, dass Hexen in der Walpurgisnacht mit dem Teufel ein Fest auf dem Blocksberg feiern. Um jene zu vertreiben, hat sich der Brauch des Tanz‘ in den Mai entwickelt. Die Walpurgisnacht hat aber auch christliche Ursprünge. Der 1. Mai ist einer von zwei Namenstagen der Heiligen Walpurga und wird als Übergang von Winter zum Frühling gefeiert.

Bei den heutigen Veranstaltungen spielen die Geschichten hinter dem Brauch eine untergeordnete Rolle. Geblieben ist das Tanzen. In einer Auswahl stellen wir einige Partys vor, bei denen in Münster in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden kann.