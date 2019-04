„Holland ist das geilste Land der Welt“ so heißt es im Lied von der Gruppe die 257ers und das sieht eine Gruppe der Pfarrgemeinde St. Lambertus genau so.

Mit Teamwork hat sie die „Brandaris“ bepackt und ist von Kampen aus in See gestochen. Am ersten Tag lernten sie verschiedenen Knoten, die Namen der Segel und die Fachbegriffe, die Skipper Ronny und Matrose Rodger ihnen von hinten zuriefen. Trotz des starken Windes und des noch kühlen Wassers sind alle zusammen ins Ijsselmeer gesprungen. Abendimpuls und gesellige Runde beendeten den ersten Tag. Am nächsten Morgen wurden sehr motiviert die Segel gehisst.