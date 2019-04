Ab Montag (29. April) richtet Münsternetz eine Baustelle auf dem Rishon-Le-Zion-Ring ein. Kurz vor dem Coesfelder Kreuz werden während der rund achtwöchigen Bauzeit einzelne Fahrspuren gesperrt und zusammengelegt.

Die Sperrung der Domagk­straße auf Höhe der Unterführung wird am Montag (29. April) aufgehoben. In Fahrtrichtung Orléans-Ring entfallen je Bauabschnitt jeweils zwei Fahrspuren, in Fahrtrichtung Kardinal-von-Galen-Ring steht ab Anfang Juni für rund zwei Wochen nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Das Abbiegen am Coesfelder Kreuz ist in alle Richtungen zu jeder Zeit möglich. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle jederzeit passieren. Grund für die Arbeiten ist die Verlegung einer Fernwärmeleitung.