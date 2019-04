Am Freitag (26. April) zwischen neun und voraussichtlich 15 Uhr werden die Linien 1 und 9 am Prinzipalmarkt umgeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke.

Die Busse fahren zwischen den Haltestellen Bült und Wilhelmstraße beziehungsweise Steinfurter Straße über die Münzstraße. Die Haltestellen Prinzipalmarkt, Domplatz, Aegidiimarkt, Picassomuseum/Rothenburg, Krummer Timpen und Schlossplatz können in dieser Zeit von den Linien 1 und 9 nicht angefahren werden.

Grund für die Umleitung ist die Klima-Demonstration von Schülern und Studenten auf dem Prinzipalmarkt. Im Laufe der Demonstration sind weitere Behinderungen im Innenstadtbereich möglich.