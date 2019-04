Voswinkel-Mitarbeiter in Münster bangen um ihre Jobs

Münster -

Die Sporthandelskette Voswinkel steckt in der Krise. Das Unternehmen mit 74 Filialen im ganzen Bundesgebiet hat am Mittwoch nach eigenen Angaben beim Amtsgericht Dortmund die Einleitung eines Schutzschirmverfahrens beantragt. Auch in Münster sind Filialen davon betroffen.