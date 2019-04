Veränderungen bei der Ringlinie

Die Stadtwerke empfehlen Fahrgästen, recht zeitig vorher die Abfahrtszeiten ihrer Linien zu prüfen. Die Daten sind bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft auf www.stadtwerke-muenster.de und in der kostenlosen münster:app hinterlegt, heißt es in einer Mitteilung. Zudem ist das Fahrplanbuch kostenlos bei den Stadtwerken erhältlich.

Hier ein Überblick über die Änderungen:

► Die Linie 7 wird im Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Altenberge sowie Nordwalde mit den Linien R72 und R73 zusammengeführt. Dafür kooperieren die Stadtwerke mit der Regionalverkehr Münsterland (RVM) und Westfalenbus. Die Busse fahren durchgehend von Ottmarsbocholt über Kappenberger Damm, Weseler Straße, Hauptbahnhof, Bült, Steinfurter Straße und Nienberge bis in den Kreis Steinfurt. Der Takt der Busse wird verdichtet, sie fahren alle 20 Minuten.

► Die Stadtwerke ändern die Linienführung der Ringlinien 33 und 34 : Sie fahren zukünftig zwischen Hauptbahnhof und Hansa-Berufskolleg über Wolbecker Straße. Damit umgehen sie den stauanfälligen Hansaring und fahren am Hauptbahnhof einen direkteren Weg. Die Linie 33 hält dann nur noch an Bussteig B3 auf der Bahnhofsseite, die Linie 34 an C3 gegenüber des Bahnhofs. Die Ringlinie fährt durchgehend alle 15 Minuten, die Verstärker am Morgen und Nachmittag fahren aufgrund der geringen Auslastung nicht mehr.

► Zwischen Hauptbahnhof und Hansa-Berufskolleg fährt die Linie 14 über Von-Steuben-Straße, Hafenstraße und Hansaring. In Mauritz überquert sie den Kanal außerdem wieder über die Brücke an der Manfred-von-Richthofen-Straße: Ab der Haltestelle 08-Stadion fährt der Bus dann geradeaus zur Haltestelle Gallenkamp. Dort legt er eine kurze Pause ein und startet über den Maikottenweg zurück in Richtung Zoo.

► Die Linien 5 und N85 fahren in der Innenstadt vereinfacht. Sie nutzen in beiden Richtungen die Münzstraße. Spiekerhof und Überwasserstraße werden nicht mehr angefahren. In Richtung Coesfelder Kreuz sind die Busse somit drei Minuten schneller, zudem sorgt die Änderung für mehr Zuverlässigkeit.

► Aufgrund geringer Fahrgastnachfrage entfällt die letzte Fahrt der Nachtbusse N80 bis N85 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Hauptbahnhof 2.05 Uhr).

Änderungen im Stadtbezirk West

Zwischen Albachten, Roxel und Mecklenbeck fährt stündlich die neue Kleinbus-Linie 20. Dabei ersetzt sie zwischen Albachten und Roxel die Taxibus-Linien T20, zwischen Mecklenbeck und Roxel die Fahrten der Linie 10. Der Kleinbus fährt die Bahnhöfe in den drei Stadtteilen an, Umstiegsmöglichkeiten auf die Linie 10 gibt es an den Haltestellen Mecklenbecker Straße und St.-Anna-Kirche, auf die Linien 15 und 16 an der Haltestelle Dingbängerweg.

Auch die Führung der Linie 10 in Mecklenbeck wird verbessert. Ab der Haltestelle Mecklenbecker Straße fahren die Busse über Dingbängerweg und Weseler Straße. Zwei Busse in der Stunde enden am Meckmannweg, einer am Waldweg. Weiter von und nach Roxel fahren einzelne Fahrten der 10 im Schülerverkehr. Durch die Änderung wird die Aaseestadt und der Bereich um die St.-Anna-Kirche mit dem Bahnhof Mecklenbeck an der Haltestelle Meyerbeerstraße verbunden. Die Linie 1 fährt in Roxel zudem mit allen Fahrten den dortigen Bahnhof an.

Nienberge sowie die Steinfurter Straße profitieren von der Zusammenlegung der Linien 7, R72 und R73. Dank eines verbesserten Fahrplanangebotes kommt alle 20 Minuten ein Bus. Die Linie durchquert den Stadtteil auf der Altenberger Straße und fährt über Steinfurter Straße und Bült zum Hauptbahnhof und weiter in Richtung Weseler Straße und Kappenberger Damm.

Änderungen im Stadtbezirk Südost

Erfreulich für alle Wolbecker: In Wolbeck fahren die Busse nach einer letzten Sperrung am Markt während der Osterferien ab dem Fahrplanwechsel wieder regulär.

Die Linie 18 erweitert die Bedienung im Bereich Wolbeck-Nord und erhält dort die neue Haltestelle „Von-Walsen-Weg“. Sie liegt an der Kreuzung der Middeler-Straße mit dem Von-Walsen-Weg und erschließt das dortige Baugebiet.

In Angelmodde-West und Gremmendorf werden die nachmittäglichen Verstärker der Linie 6 ab und bis Waldsiedlung neu getaktet und bieten in beiden Richtungen einen regelmäßigen 10-Minuten-Takt

Änderungen im Stadtbezirk Hiltrup

In Hiltrup wird die Haltestelle Max-Winkelmann-Straße auf der Glasuritstraße umbenannt. Sie heißt nun Glasuritstraße E. Dort halten ausschließlich die Busse der Linie 6 in Richtung Angelmodde. Die Linie 5 fährt nur noch die Haltestelle Glasuritstraße auf der Marktallee an.

Änderungen im Stadtbezirk Ost

Nachts schneller nach Mariendorf, Sudmühle und Gelmer: Die Taxibus-Linie T83 wird bis in diese Stadtteile verlängert. Sie bietet an der Haltestelle Schifffahrter Damm Anschluss an den Nachtbus N83. Gegenüber der bisherigen Verbindung mit N82 und T87 werden so über zehn Minuten eingespart. Die T87 bleibt parallel bestehen.