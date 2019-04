Kristian Lilje bremst seinen Wagen auf der Davertstraße ab, rangiert auf den Seiten­streifen. Hier, gegenüber auf dem Stoppelacker, hat er im März ein Nest gesehen. Jetzt ist April – und Lilje ist voller Hoffnung, die brütenden Kiebitze wiederzufinden. An diesem Samstag ist so etwas wie Kassensturz für die Kiebitze in Münster. Der Naturschutzbund (Nabu) zählt die Brutpaare.