Modern Dance, Kindertanz, Hip-Hop, Folklore, Tribal, integrativer Tanz, Dancehall, Lindyhop, Tanztheater und viele Stile mehr: Was beim Welttanztag in Münster an Facettenreichtum präsentiert wird, ist beeindruckend. Insgesamt 24 Gruppen präsentieren am Montag (29. April) ab 16 Uhr ihre Leidenschaft und Begeisterung für Bewegung, Musik, Choreografie und Miteinander.

Der mittlerweile etablierte Tanzparcours durch die Straßen und über die Plätze führt in diesem Jahr von der Promenade an der Windthorststraße über den Harsewinkelplatz bis zur Stubengasse, wo die Darbietungen gegen 20 Uhr enden. Eingerahmt wird das Programm von der Compagnie Wagner Moreira/C.O.R.E.: Sie zeigt zum Auftakt und als Abschluss das Stück „Massa Mobil“ – eine poetische Kunstaktion, die das Publikum einlädt, Tanz gemeinsam zu erleben, wie die Veranstalter ankündigen.

Compagnie Wagner Moreira/C.O.R.E. gibt Zusatztermine

Um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu geben diese Arbeit sehen zu können, treten die Tänzer von Wagner Moreira/C.O.R.E. zusätzlich auch am Sonntag (28. April) um 11 und um 15 Uhr an den Aaseekugeln auf.

Am Welttanztag-Parcours nehmen Gruppen und Ensembles münsterischer Ballettschulen, Schulen für Gesellschaftstanz und freie Tanzgruppen teil. Es handelt sich ganz überwiegend um Hobbytänzer, die dem Publikum ihre Arbeiten zeigen und sowohl für das Tanzen allgemein als auch für sich werben wollen.

Tänzer vernetzen, Tanzbegeisterte werben

„Mit dem Welttanztag erreichen wir mehrere Ziele“, erklärt Rosa Nicoletta Gikas, Vorsitzende des Vereins Tanzwerk, der den Parcours zum fünften Mal veranstaltet. „Wir vernetzen die Gruppen und Tänzer immer stärker untereinander und lernen uns besser kennen. Zugleich geben wir dem Tanz in dieser Stadt eine starke und äußerst vielfältige Stimme – die nicht nur von ohnehin Kulturbegeisterten fasziniert wahrgenommen wird. Und nicht selten lassen sich Zuschauer so anregen und begeistern, dass noch vor Ort Kontakte ausgetauscht und Probestunden ausgemacht werden.“

Die Aktivitäten zum Welttanztag werden erneut vom städtischen Kulturamt gefördert. In diesem Jahr gehören außerdem die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, die sich für „Massa Mobil“ engagiert, das MUM Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum sowie das Café-Restaurant Rossini zu den Sponsoren.