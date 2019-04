Polizisten kontrollierten am Donnerstagnachmittag an vier Kreisverkehren innerhalb des Stadtgebietes das Verhalten von Auto- und Radfahrern. In der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr ahndeten die Beamten insgesamt 107 Verstöße, heißt es im Polizeibericht.

Besonders auffällig war das Fehlverhalten an Stopp-Zeichen. In 70 Fällen missachteten sowohl Auto- als auch Radfahrer die Haltlinie. Zwölf Radfahrer bedienten während der Fahrt ihr Handy, in drei Fällen machten sie Fehler beim Abbiegen und in elf Fällen fuhren sie auf der falschen Seite.

Die Polizisten stoppten einen Autofahrer, der seinen Pkw nicht versichert hatte. Bei der Überprüfung fielen auch sechs Autofahrer auf, die nicht angegurtet waren, und vier, die bei Rot über die Ampel fuhren.