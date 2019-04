„Hier ist es wie bei uns in Bayern“

Von der großen Bühne in der Halle Münsterland zum beschaulichen Wahlkampfstand auf der Stubengasse. Unmittelbar nach der Wahlkampfauftakt von CDU/CSU mit reichlich Polit-Prominenz aus Berlin, München und Düsseldorf machte Manfred Weber, Spitzenkandidat der Union bei der Europawahl am 26. Mai, noch einen Abstecher in die münsterische Innenstadt.

Begleitet wurde er dabei von der CDU-Kreisvorsitzenden Sybille Benning und dem hiesigen Wahlkreiskandidaten Dr. Markus Pieper.

Im Gespräch mit unserer Zeitung gestand Weber, dass er Münster und das Münsterland in erster Linie aus Piepers Schilderungen kenne. Biografische Bezüge zu Münster habe er nicht, so der Bayer.

Bekannt sei ihm Münster als Stadt der Fahrräder. „Bayern fahren auch gern Fahrrad“, ergänzte er. „Aber wir brauchen dann schon ein E-Bike.“ Und sonst? Große Unterschiede zwischen den Regionen sehe er nicht. „In Münster ist es ähnlich wie bei uns in Bayern“.