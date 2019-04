Schöpfung als grausames Spiel

Münster -

„Stell dir vor, es war Krieg, und keiner ist mehr da.“ Mit diesem Satz machen sich der Waffenschmied Heinrich und die Nonne Franziska auf den Weg ins Exil. Was sie hinter sich lassen, ist die Täuferherrschaft in Münster. Die Protagonisten des Neuen Jerusalem vermodern in ihren Käfigen auf dem Lamberti-Turm, die Stadt ist wieder in der Hand des Bischofs. Die Flucht der beiden führt sie durch die Weltgeschichte bis hinein in unsere Gegenwart. Folter, Krieg und Gewalt begleiten sie auf ihrem Weg.