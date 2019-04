Der Sport bestimmt ihr Leben

Sport bestimmt das Leben von Christa Friemel, die am heutigen Montag ihren 75. Geburtstag feiert. Und das aktiv als Tennisspielerin ebenso wie im Ehrenamt. Da ist die Jubilarin aktuell noch als zweite Vorsitzende im Seniorenrat der Stadt Münster tätig, ebenso wie im Arbeitskreis Veranstaltungen des Stadtsportbundes Münster.

Schwiegervater Hugo Friemel brachte als einstiger Geschäftsführer des Stadtsportbundes das Geburtstagskind mit dem Verein der Sportvereine in Kontakt. Nach einigen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit wurde Christa Friemel 1976 erstmals in den Vorstand des Stadtsportbundes gewählt. Bis zum April 2018 war sie 42 Jahre als Kassiererin und Sozialwartin dort engagiert, heißt es in einer Mitteilung des Stadtsportbundes.

Karten am Küchentisch verkauft

Als Kassiererin machte sich Friemel besonders um die Entwicklung des „Ball des Sports“ verdient. So fand der Vorverkauf für die beliebte Veranstaltung eine Zeit lang in der Friemel‘schen Küche statt. „Da ging eine Menge Karten über den Küchentisch“, erinnert sich Jochen Temme, der zeitgleich mit Christa Friemel die Vorstandsarbeit im Stadtsportbund begann und der die Jubilarin als scheidender Vorsitzender auf der Mitgliederversammlung im April mit der Ehrenmitgliedschaft des Stadtsportbundes auszeichnete.

Ball des Sports 2018 1/43 Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Halle Münsterland Foto: Peter Leßmann

Vorstand und Geschäftsstellen-Team des Stadtsportbundes und des Bildungswerkes gratulieren Christa Friemel zu ihrem ganz besonderen Geburtstag: „Christa ist für uns, insbesondere bei der Organisation der Show des Sports und beim Ball des Sports, unverzichtbar“, sagt der SSB-Vorsitzende Michael Schmitz. „Sie ist ein echter Teamplayer und die Zuverlässigkeit in Person. Wir sind sehr glücklich, dass sie sich auch weiterhin bei uns einbringt und zugleich auch ihre Tochter und ihre Enkeltöchter für das Ehrenamt motiviert hat.“