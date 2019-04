Pflanzen brauchen Wasser. Aber ob es gleich so viel sein musste, darf bezweifelt werden. Denn der Himmel hatte die Schleusen geöffnet, als die Gesellschaft der Staudenfreunde am Samstag die Pflanzenbörse im Mühlenhof veranstaltete. Doch das tat der Begeisterung keinen Abbruch. Denn rund 1500 Gäste kamen, um zwischen Gräsern, Nutzpflanzen oder kleinen Bäumen zu stöbern. Denn die 20 Aussteller hatten reichlich Auswahl mitgebracht, um die kommende Gartensaison bunt zu gestalten.

„Alles, was angeboten wird, kommt aus unseren eigenen Gärten“, so Luise Fischer, die mit Dorothee Dohm die Börse organisiert hatte. Meist seien es Ableger, die man selber nicht brauche. „So bieten wir eine hohe Qualität“, erklärte die Pflanzenexpertin. Normalerweise würden Stauden mit Nährstofflösung gezüchtet, um möglichst schnell in den Verkauf zu kommen. „Das ist bei uns anders: Unsere Pflanzen sind einfach gewachsen und hatten alle Zeit, die sie brauchten.“

Wissen wird weitergegeben

Überhaupt erfreute sich die Börse großer Beliebtheit. Denn neben Pflanzen gab es auch noch nützliche Tipps für den eigenen Garten. „Das ist der große Unterschied zu den gewerblichen Anbietern: Wir beraten die Gäste gerne und kostenlos“, so Fischer. Denn jede Staude habe andere Ansprüche an den Standort. „Das wissen wir genau. Und dieses Wissen geben wir auch weiter.“

Im Übrigen seien gerade Stauden sehr pflegeleicht. „Man geht einmal im Frühjahr mit der Schere ran, dann ist man für den Rest des Jahres fertig“, erklärte die Organisatorin. Für einen großen Teil der Besucher endete das Stöbern mit einem Stauden-Kauf: Einige verließen den Mühlenhof mit vollen Armen und jeder Menge Pflanzen. „Es ist etwas ganz anderes, wenn man sich ein Gewächs von jemandem kauft, der es im eigenen Garten gezogen hat“, so Ottfried Klieder. Die Pflanzen seien viel robuster, hielten mehr aus. „Man möchte sich ja lange daran erfreuen.“