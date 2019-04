Die Tat liegt bereits Monate zurück – jetzt sucht die Bundespolizei mit Fotos nach den Tätern. Wie die Behörde am Montag mitteilte, griff am 12. Juli 2018 eine Gruppe in der Haupthalle des Hauptbahnhofes einen 43 Jahre alten Deutschen an. Zuvor war es in einem Bus zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Die Gruppe verfolgte den Mann bis in die Bahnhofsallee. Er bat die Personen eindringlich darum, ihn in Ruhe zulassen, damit er seine Heimreise antreten kann. Daraufhin wurde der 43-Jährige von zwei Männern getreten und geschlagen, bis ihm die Flucht gelang. Von den beiden Haupttätern fehlt bislang jede Spur.

Am Montag hat die Bundespolizei nun auf Beschluss des Amtsgerichts Münster zwei Fotos der Haupttäter veröffentlicht. Wer Angaben zu deren Identität machen kann, möge sich unter ✆ 974370 bei der Bundespolizei melden.